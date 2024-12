WRCsse kibelenud rallimehe suu vajus rahanumbrit kuuldes põrandale

Kuivõrd M-Spordi näol on aga tegemist eratiimiga, kes vajab, et nende sõitjatel oleks tagumiku all priske rahakott, jäi säärane diil ikkagi ära.

«Ühest küljest on tore, et minust räägitakse, kui potentsiaalsest Rally1-sõitjast. See näitab, et minu talenti on märgatud. Tegelikult oleks minu jaoks ka loogiline klass kõrgemale liikuda, kuid paraku on olukord WRCs praegu täpselt selline nagu on - katastroofiline,» viitas ta tippklassi üksikutele sõitjakohtadele.