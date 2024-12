Eesti mäesuusataja pidi MK-sarjas leppima viimase kohaga

«Bormio nõlv on minu jaoks uus, võistlen siin esmakordselt. Juba Val Gardenas räägiti mulle, et tegu on tõsise võistluspaigaga, milleks tuleb vaim valmis panna. Üks asi on vaadata videoid, aga hoopis teine asi siin kohapeal olla,» rääkis enne jõupingutust Luik, kes Luik naasis MK-sarja eelmisel nädalavahetusel. Itaalias Val Gardena/Grödeni MK-etapil jäi ta kiirlaskumises 62. kohale ehk oli lõpetajate seas viimane.