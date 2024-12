Kolmekordne maailmameister kotis! Aigro edenes nelja hüppemäe turneel teise vooru

Avavooru pikima õhulennu eest hoolitses 138 meetrit (167,2 p) lennanud Stefan Kraft, Aigro platseerus oma tulemusega 19ndaks, kuid nagu eelpoolgi öeldud, on teine voor veel ees.

Enne võistlust

«Hüppega jään rahule. Olud olid keerulised. Natukene halb koht homseks põhivõistluseks. Loodetavasti on homme rohkem õnne ja saab turneele ilusa alguse teha. See on üks raskemaid võistlusi kogu hooaja peale. Poole jalaga pole mõtet starti tulla, ei saa lihtne olema,» ütles Aigro pressiteenistusele.