OTSEÜLEKANNE JA -BLOGI Marten Liiv asub jahtima järjekordset EM-medalit

Enne võistlust

Üle aasta formaat erineb, tänavu on kord mitmevõistluse käes. See tähendab, et kahe päeva jooksul läbitakse kahel korral 500 ja 100 m.

Liivil on selliselt kombinatsioonilt ette näidata üks tiitlivõistluste medal, tunamullune pronks. Siht pole madalam ka nüüd.

«Eks see tuleb sisuliselt Marten vs. Holland – mitu hollandlast suudab ta seljatada? Teiste, näiteks itaallaste ja poolakate kombinatsioon 500 ja 1000 m pole praegu ikkagi nii hea, et nemad võiks medalimängu sekkuda,» hindas uisutreener Mart Markus, et heal päeval võiks Liiv unistada kullastki.

Miks ka mitte, arvestades, et tema hooaja algus on olnud karjääri parim. Neil mõlemal distantsil on senise MK-hooajal eurooplastest Liivist kiirem olnud vaid Jenning de Boo.

24-aastane Valge pääses EMile viimasel hetkel. Esialgu oli ta reservnimekirjas esimene, kuniks teisipäeval saabus ametlik kinnitust, et Itaalia vabastas ühe koha.

«Ootasime kutset. Teatud ringkondades jutud liikusid. Aga et see juhtus päris viimasel hetkel... Läks päris kiireks. Joonas oli just trennis, nüüd püüame transpordi võimalikult kiiresti paika saada,» ütles praegu Inzelis harjutava Valge esimene treener Markus mõni päev tagasi Postimehele.

Juhendaja hinnangul võiks täiskasvanute tiitlivõistluste debütant hea õnnestumise korral 20 konkurendist seljatada kolme-nelja.

Samal teemal Kiiruisutamine Hea uudis! Teinegi Eesti kiiruisutaja pääses viimasel hetkel EMile