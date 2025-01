Tormis Laine pääses ülinapilt teise sõitu

Näis, et Laine lõpuajast ei piisa, sest tagant oli hulk võistlejaid veel tulemas ning ta oli kolmekümne parema piirimail – teise sõitu pääsebki just 30 esimest. Aga ei, piisas! 24-aastane eestlane jagas avasõidus 30. kohta koos ameeriklase Benjamin Ritchiega, mis tähendab, et mõlemad pääsesid teise sõitu. Oleks Ritchie hästi natukene olnud kiirem, oleks Laine teist etappi järjest jäänud pidama avasõidus.