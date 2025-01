TÄNA Tormis Laine stardib MK-etapil juba esimesena pärast kuuma gruppi

Mäesuusatamise MK-sarjas on slaalomialade esimestes sõitudes hierarhia paigas: mida parem oled, seda varem stardid. Esimeses grupis stardijärjekord loositakse, kuid selle järel käib asi puhtalt edetabeli põhjal. Tormis Laine on sõitnud nii hästi, et saab täna Adelbodeni suurslaalomis tuisata mäest alla 31. numbri all, kohe pärast kuuma gruppi.