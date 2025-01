Kristjan Ilves naasis puhkuselt korraliku tulemusega

PCR on eraldiseisvana võrdlemisi väärtusetu, kuid kui laupäevasel või pühapäevasel võistlusel ei lase ilmaolud hüpata, võetakse arvesse just neid tulemusi. Seega laupäeval, mil on kavas traditsiooniline Gunderseni võistlus, stardiks Ilves 10-kilomeetrisele suusadistantsile 36 sekundit pärast liider Riiberit. Pühapäeval toimub kompaktvõistlus, kus stardiajad fikseeritud vastavalt hüppevõistluse kohale.