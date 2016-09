Tänak saab tuleval aastal taltsutada ülivõimsa mootoriga masinat?

«Ma ei suuda uskuda, kui hästi on õnnestunud auto kere ehitamine,» sõnas Wilson Autospordile ning märkis, et uue masina arendusprotsess on olnud ülimalt kiire.

«Eelmisel aastal 2017. aasta auto arendamist alustades panime võimsama mootori vana kere peale ja see oli hullumeelne. Arvestades vana raami ja lisandunud võimsust, siis asjad ei toiminud.»

«Nüüd on asjad arenenud aga väga hästi. Kogu pakett on hästi tasakaalus. Auto kere arendamine on kulgenud kooskõlas mootori arendamisega. Auto tundub sensatsiooniline,» lisas Wilson.