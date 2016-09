Tommi Mäkinen: jutud Toyotaga sõlmitud lepingutest on täielik väljamõeldis

Esmaspäeval kirjutas Yle, et Lappi ja Hänninen on teeninud Toyota Yaris WRC rooli keeramiseks aastase lepingu. Mäkinen kinnitas aga MTV Sportile, et mõlemad sõitjakohad on endiselt vabad.

«Olen alati arvanud, et Yle on portaal, kust saab lugeda fakte. Nüüd aga kirjutasid nad väljamõeldisi. Olin väga üllatunud, kui sellist uudist kuulsin,» sõnas Mäkinen. «Tegemist on läbi ja lõhki kuulujuttudega. Meil ei ole mingeid lepinguid, ühelegi paberile pole kirjutatud ainsatki nime,» lausus Toyota Gazoo Racingu juht.

Hänninen on Toyota uut WRC-autot alates selle aasta algusest pidevalt testinud. Lappi sõidab praegu Škoda tehasetiimis, kuid tema leping lõppeb käimasoleva hooaja järel. Seega ei tõtanud Mäkinen väitma, et nimetatud mehed ei võiks siiski Toyota sõitjatetandemit moodustada. «Mõlemad on meie nimekirjas, aga seal on veel nimesid,» ütles Mäkinen.

Suurel osal MM-sarja tippsõitjatest on uueks hooajaks kehtiv leping juba olemas, seega peab Mäkinen otsima noori või siis väga kogenud sõidumehi. «Lisaks Juhole ja Esapekkale on meie nimekirjas veel Teemu Suninen, Thierry Neuville, paar selli Briti saartelt ja paar selli Prantsusmaalt,» loetles Mäkinen võimalikke kandidaate. Seejuures jättis ta märkimata Ott Tänaku, keda on varem samuti Toyotaga seostatud, kuid kes on kõigi märkide järgi naasmas uueks hooajaks M-Sporti ehk Fordi mitteametliku tehasetiimi ridadesse.

Uue Yarisega on tänaseks läbitud enam kui 10 000 testikilomeetrit, kuid tulemusi pole Toyotal praegu millegagi võrrelda. «Selgema pildi saame alles siis, kui kõik autod hooaja alguses Monte Carlos rajale jõuavad. Seni on väga raske arvata, millises suunas liigume,» tõdes Mäkinen. «Kuid oleme optimistid ja tahame esimesel hooajal vähemalt korra poodiumile jõuda.»