Liverpooli kolinud Klavani pere avab kohanemisraskuste tagamaid

«Meie lugu keskendub suuresti sellele, millised raskused perel on,» paljastas Pihl Raadio 2 hommikuprogrammis, vahendab menu.err.ee.

Ragnari abikaasa oli Pihli sõnul nädalate eest väga lähedal sellele, et kolida Eestisse ja Klavanist oleks saanud samasugune mees nagu Alex Manninger Liverpoolis, kes elab kaugsuhtes. «See on nii raske, et abikaasad mõtlevad, milleks seda kõike,» kirjeldas Pihl.

Pihl lükkas ümber ka tüüparvamuse, mis tuleb televisioonist ja filmidest, et jalgpallurite naiste elu on hästi glamuurne - käiakse kokteilipidudel, vaatate loožis mängu ja minnakse ööklubisse.