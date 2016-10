Kahe WRC-sarja tippsõitja tulevik on lahtine

Redbull.com on teinud lisaks täna lõppenud Korsika rallile ülevaate ka järgmisest hooajast. Täpsemalt on pilk peale heidetud meeskondade järgmise hooaja masinate testimistele ning sealt on tehtud järeldus, et kahel tipp-piloodil ei ole veel tulevaks hooajaks töökohta.