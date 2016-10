Kruglov muudatustest: saame nüüd mänguks valmistuda harjumuspäraselt

Reim tunnistas juba esmaspäevasel koondise kogunemisel, et ta kavatseb usaldada rohkem mängijate professionaalsust ja anda neile veidike vabamad käed. Nii koguneski esmaspäeval kokku tulnud koondis ühiselt hotelli kolmapäeval.

Kui Kruglovil paluti võrrelda koondise praegust päevakava Magnus Pehrssoni aegsega, siis FC Infoneti mängija sõnul on nüüdne parem. «Enne oli kavas väga vähe vaba aega. Ütleme nii, et terve päeva jooksul oli iga tunni peale midagi planeeritud. Kavas oli näiteks koosolek või jalutamine või söömine jne,» rääkis Kruglov.

«Praegu on rohkem vaba aega enda jaoks. Kõigil on võimalus kohtumiseks valmistuda nii nagu ta on harjunud. See on põhiline erinevus,» rääkis Kruglov.

Homse kohtumise kohta tõdes Kruglov, et kindlasti on selles matšis vaja kirja saada 3 punkti. «3 punkti on väga vajalikud. Kindlasti läheme võidu peale mängima,» sõnas Kruglov, kes lõi meeskondade 2014. aasta omavahelises kohtumises mängu avavärava. Toona võitis Eesti 2:0. Hiljem mängiti omavahel ka Tallinnas ja siis jäi matš 1:1 viiki.