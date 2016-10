Kangesti Kreisiraadio kuulsa rallivideoga sarnanev katseläbimine on meeleolukas, sest muuhulgas annab kaardilugeja Kenk juhile informatiivseid teadaandeid nagu «kuskil on punane keelumärk», «hirmus ohtlik!» ja «ruusatii nakas pihtä». Samuti leitakse kabiinis mitmel korral, et legendist on midagi puudu, arutletakse selle üle, kas mootor veoka ikka tõusust üles mäkke veab, ning võrreldakse rohelisi ja punaseid õunu.

Vaata videost, kuidas mehed katse läbimisega «võro kiilen» hakkama said!