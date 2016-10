Johaug põrus ainega, mida kasutasid kunagi Ida-Saksamaa sportlased

Norra Suusaliit andis täna teada, et nende tähtsuusataja Therese Johaug on andnud positiivse dopinguproovi. Johaug kasutas pressiteate vahendusel päikesepõletuse tõttu kreemi nimega Trofodermin ja see sisaldas aga klostebooli. Viimati nimetatud ainet Johaugi proovist ka leiti.