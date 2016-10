Automaatselt saab Johaug nelja-aastase võistluskeelu, mis tõenäoliselt väheneb kaduvalt väikeseks

«Automaatselt saab ta nelja-aastase võistluskeelu. Edasi vaadatakse, kas tema on selles juhtumis süüdiolev pool ning kas ta aitab juhtumi lahendamisele kaasa. Kui ta seda teeb, võidakse karistus vähendada kaduvalt väikeseks. Ja see siin juba inimesi närvi ajabki,» viitas Port Postimehele antud intervjuus Martin Johnsrud Sundby juhtumile.

Samas tõdes Port, et antidopingu koodeksi eesmärk ongi panna sportlased dopinguametnikega koostööd tegema. Koodeks on tehtud paindlikuks ning need, kes kaasa töötavad, pääsevad tihtipeale kergendatud karistusega.

Aine, millega Johaug vahele jäi, on anaboolse toimega steroid klostebool. Väidetavalt kasutas Johaug seda päikesepõletusest kahjustatud huulte ravimiseks. Pordi sõnul on norrakate põhjendus originaalne. «Mina ei ole süüdistamas, aga kõrvalt vaadates on see seletus loogiline. Kahtlusi tekitab aga see, et väikeseid koguseid on võimalik tarbida ka nikotiiniplaastrilaadsete plaastritega, ka see on üks tarbimise viis,» rääkis Port.

«Vabandus on aga originaalne. Neid seksi ja suudlemise juhtumeid, kuidas asju seletatakse, on küllalt. Aga siin on asi läbimõeldud ja see skeem võib olla usutav. Tema proove on kindlasti ka järelkontrollitud ning kui sealt midagi muud ei leitud, siis võib arvata, et tegemist on ühekordse juhtumiga,» ütles Port.

Tõenäoliselt saab juhtum suhteliselt kiire lahenduse. «Paistab, et protsess on sirgjooneline. Osapooled on ülestunnistanud, et selline asi on juhtunud ning nüüd koguneb kokku distsiplinaarkolleegium, kes siis otsustab, mis karistus määratakse. Sellele järgneb teine laine, kas avalikkus on sellega nõus või kaebab WADA selle Rahvusvahelisse spordiarbitraaži.»