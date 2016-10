Pisarates Johaug pressikonverentsil: te nägite ju minu valu

Klosteboli nime kandva steroidiga põrunud Johaug kasutas enda sõnul päikesest põlenud huulte raviks Trofodermini kreemi, mis ainet sisaldaski. Samas oli koondise arst lubanud tal kreemi kasutada ning kinnitanud, et midagi keelatut seal ei ole. Positiivsest dopinguproovist teavitati Johaugi 4. oktoobril.

«See on olnud inu elu kõige hullem nädal. Ma olen täiesti murtud. Juhtunu on uskumatu ja ei ole olemas sõnu, millega kirjeldada, kuidas ma olen end tundnud,» rääkis pisarates Johaug pressikonverentsil. «Ma räägin kõik juhtunu ära. Mul ei ole juhtunus mingit süüd.»

Itaalias toimunud keskmäestikulaagris huuled põletanud Johaugil soovitas eespool mainitud kreemi kasutada tiimi arst Fredrik Bendiksen.

«Sain kolmandal päeval päikesepõletuse ning minu alumine huul oli väga valulik. See pragunes ning ka veritses,» kirjeldas Johaug. «Ma sain kreemie Fredrikult, et ravida päikesepõletust. Paljud teist, kes täna siin istuvad, olid ka Livigno laagris ning nägid, et mul oli suur probleem.»

Johaug kinnitas taas, et ta küsis arsti käest, kas antud kreemi tohib kasutada ning ega see ei sisalda keelatud aineid. Kuna arsti sõnul keelatud aineid seal ei olnud, siis sportlane asuski kreemi kasutama. «Fredrik on minu arst, ta rahvuskoondise arst ning olin meditsiinivaldkonnas tegev juba 30 aastat. Usaldasin teda täielikult,» rääkis Johaug. «Mul ei olnud ühtegi põhjust arvata, et ma kasutan keelatud ainet.»

Dr Fredrik Bendiksen võttiski süü oma õlgadele. «Therese helistas mulle 28. augustil. Ta oli valudes. Ta ütles, et ta sai tugeva päikesepõletuse. Rääkisime ning tundus, et ta on isegi saanud kuumarabanduse,» meenutas arst. «Kohtusime Livignos 1. septembril. Nägin, et seis ei olnud hea.»

Esmalt kasutaski Johaug põletuse vastu üht teist kreemi ning alates 4. septembrist võttis ta kasutusele Trofodermini.

Pisarates Johaug lahkus pressikonverentsil enne selle lõppu ning seejärel jäid selgitusi jagama Norra Suusaliidu esindajad, kelle sõnul on tänane päev ülimalt kurb. Loomulikult kerkis üles ka Martin Johnsrud Sundby juhtum, kes sai hiljuti astmaravimite tarvitamise tõttu võistluskeelu. Nii tunnistasidki norralased, et ravimite tarvitamisega tuleb olla ettevaatlikum.

Johaugi positiivse dopinguprooviga lendasid vastu taevast ka Norra Suusaliidu suurejoonelised plaanid. Täna kavatseti meediale tutvustada Norra suusatajaid, kes hakkavad sel hooajal MK-sarjas osalema. Kokku pidi meedia ette astuma üle 60 suusataja. Nüüd jäi see üritus aga ära ja meedia ette astus hoopis Johaug.