FIS: Johaugi oleks pidanud kohe karistama, Norra ei järgi reegleid

Norralased andsid küll Johaugi positiivsest dopinguproovist teada, kuid keeld jäi määramata. Samamoodi andis ka Johaugi leer teada, et vabatahtlikult nad ühtegi karistust kandma ei hakka.

Johaug jäi vahele anaboolse steroidi klostebooli kasutamisega. Sportlase enda sõnul sattus aine organismi, kuna ta kasutas päikesest põlenud huulte raviks kreemi nimega Trofodermin, mis sisaldab muuhulgas ka klostebooli.

Reeglid nõuavad nelja-aastast keeldu

Norralastel on võimalik määrata Johaugile esialgu ka kahe kuu pikkune ajutine võistluskeeld ja seejärel tegutseda edasi, kui juhtumis on saabunud rohkem selgust.

Anaboolse steroidi kasutamise eest on vastavalt reeglitele ette nähtud aga nelja aasta pikkune võistluskeeld.

«Norralased peavad Johaugile võistluskeelu määrama,» teatas Lewis väljaandele Hufvudstadsbladet. «Tegemist on keelatud ainega, mille organismist leidmine nõuab sekkumist. See on anaboolne steroid. Me eeldasime, et talle on juba määratud võistluskeeld või on seda protsessi alustatud.»

FIS ja WADA jälgivad, norralased ei kommenteeri

Johaugile peab karistuse määrama Norra Antidopingu Agentuuri distsiplinaarkomisjon. Seejärel vaatavad asja üle FIS ja Rahvusvaheline Antidopingu Agentuur WADA. Kui nemad ei ole norralaste poolt määratud karistusega rahul, siis saavad nad selle vaidlustada Rahvusvahelises Spordikohtus.

«Me ei saa üldistada, kuid Norra Suusaliidul on vaja teha tõsiselt tööd,» teatas Lewis.

Norra ajaleht VG üritas saada kommentaari ka Norra Antidopingu Agentuurilt seoses Johaugi võimaliku karistamisega, kuid seni ei ole seda saadud. Johaugi advokaat Christian Hjort ütles reedel NRK-le, et sportlane ei ole nõus vabatahtliku võistluskeeluga, kuna ta ei ole midagi valesti teinud.