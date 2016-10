Tänak: tulemusel pole meie esitusega mingit pistmist

Tänak andis viimase kiiruskatse lõpus üsna ühemõtteliselt mõista, et parem koht jäi rehvide taha. «Hea meel oli ralli lõpetada ja kogemusi saada. Tulemusel pole meie esitusega mingit pistmist. Aga hea küll, tegime töö ära ja rehve saab arendada ainult võistlusolukorras. Töö tehtud,» lausus eestlane katse lõpus ralliraadiole.

Kaks etappi enne hooaja lõppu kindlustas Hispaanias esikoha saanud Sebastien Ogier maailmameistritiitli. Tänak on MM-sarja üldarvestuses 61 punktiga kaheksas. Lähim jälitaja on 54 punkti kogunud Kris Meeke, Tänaku ees on Mads Östberg 90 punktiga.