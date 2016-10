Maailmameister Ogier kardab WRC uut plaani

Türklaste väljavaated on viimasel ajal saanud tagasilöögi, kuna esile on kerkinud turvalisust puudutavad probleemid. Poliitiline olukord on riigis juba pikemat aega üsna segane ning kõrgeks peetakse ka sealset terroriohtu.

«Praegust poliitilist olukorda arvestades ei sooviks ma sinna minna ja ma ei usu, et see oleks tark mõte,» ütles viimase nelja aasta maailmameister Sebastien Ogier autosport.com-ile. «Loodetavasti olukord siiski paraneb, loodan seda Türgi rahva pärast.»

Citroeni meeskonna juht Yves Matton lisas: «Türgi ralli oleks meie kalendrit arvestades huvitav, kuid praegu pole kahjuks hea ajastus. Me ei tea, kas näiteks aasta aja pärast on see meie jaoks turvaline koht. Pigem tasuks neil mõelda 2018. aasta peale.»

Sarja edendaja Oliver Ciesla kaitses Türgi lisamist esialgsesse kalendrisse. «Ma käisin äsja seal ning turismihooaeg oli täies hoos. Ei tekkinud tunnet, et miski oleks kuskil valesti,» selgitas ta. «Türgis toimub pidevalt suuri sündmusi nagu näiteks jalgpalli Meistrite liiga mängud. Suured korvpallimatšid toimuvad samuti Istanbulis. Me ei ütle, et peaksime kohe sinna minema, pigem 12 kuu pärast.»