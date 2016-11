DMACK tunneb huvi Ogieri ja Mikkelseni vastu. Mis saab Tänakust?

1. november 2016 15:34

Eile jõudis esmalt avalikkuse ette uudis, et Volkswagen võib lahkuda WRC-sarjast. Täna kirjutas väljaanne Autocar kindlas kõneviisis, et Volkswagen lahkubki käimasoleva hooaja lõppedes WRC-sarjast. Ametlik kinnitus peaks saabuma homme. Seega jäävad tööta nii Sebastien Ogier, Jari-Matti Latvala ning ka Andreas Mikkelsen.

Tulevaks hooajaks on suurem osa tiime enda koosseisu juba paika saanud. Nii on Citroen näiteks kaheks aastaks käed löönud Kris Meeke’i Stephane Lefebvre’i ja Craig Breeniga. Hyundail on kaheks aastaks lepingud Thierry Neuville’i, Hayden Paddoni ning Dani Sordoga. Lisaks on M-Spordil järgmiseks aastaks leping Eric Camilliga ning Toyotal Juho Hännineniga. DMACK algatas kuulujutte Ott Tänak ja Raigo Mõlder Walesis. / Timo Anis M-Spordi kohta on kuulda olnud, et nad võivad samuti rajale saata kolm autot ning ühe neist peaks endale saama Tänak. Toyota kohta oli esmalt kuulda, et palgatakse kolm pilooti, kuid nüüd tundub, et pigem jäädakse kahe mehe juurde. Sel aastal Ott Tänakule tööd andnud DMACK plaanib rajale tuua aga kaks masinat. DMACK Tyres reageeris ka tänase uudise peale ning teatas: «Meil on paarile sõitjale DMACKi WRC meeskonnas kohad olemas!» Seejärel jagas DMACK veel ka postitust, mis küsis, kas M-Spordi bossil Malcolm Wilsonil on eelarves raha Ogieri või Mikkelseni palkamiseks. Samas postituses küsiti ka DMACKi võimaluste kohta ning lisati, et ees on ootamas huvitavad ajad. Viis tippmeest saadaval Kui Volkswagen teatabki homme ametlikult, et järgmisel aastal nad MM-sarjas ei võistle, siis on töötud nii Ogier, Mikkelsen kui ka Latvala. Ametlikult ei ole midagi selget ka Tänaku koha pealt. Lisaks ei ole tulevaks hooajaks veel töökohta ka M-Spordi selle hooaja esipiloodil Mads Östbergil ehk turul on sellisel juhul viis heal tasemel sõitjat. Loomulikult oleks ka võimalik, et Volkswagen rendib tuleval aastal mõnele tippmehele autot, kuid Autocari sõnul ei ole selline variant päevakorras. 2017. aasta auto arendamiseks kulunud raha kirjutatakse lihtsalt korstnasse.

. @voiceofrally We’ve got space for a couple of drivers in the DMACK WRC Team! — DMACK Tyres (@DMACK_Tyres) November 1, 2016