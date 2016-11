Fotod: ManCity ja Guardiola said FC Barcelona üle magusa võidu

Samad meeskonnad olid vastamisi olnud ka alagrupiturniiri eelmises voorus ning toona teenis Barcelona 4:0 võidu. Tänane tulemus oli magus ka ManCity peatreenerile Pep Guardiolale, kes omal ajal tüüris just Barcelonat.

Tänases kohtumises asusid samuti juhtima katalaanid, kui 21. minutil lõi värava Lionel Messi. Poolajale mindi aga juba viigiseisul, kuna tabamuse sai kirja Ilkay Gündogan.

Teisel poolajal tõid Cityle võidu Kevin de Bruyne 51. minuti tabav karistuslöök ning Gündogani teine tabamus 74. minutil.

C-alagrupis on Barcelona 9 punktiga endiselt liider. ManCity on teisena kogunud 7 silma. Samas grupis on veel Mönchengladbachi Borussial 4 ja Glasgow Celticul 2 punkti.

Teisipäevased mängud Meistrite liigas

A-alagrupp

Ludogorets – Londoni Arsenal 2:3

Väravad: 12. Jonathan Cafu, 15. Keserü - 20. Xhaka, 42. Giroud, 88. Özil

Basel – PSG 1:2

Väravad: 76. Zuffi 43. Matuidi, 90. Meunier

Tabeliseis: 1. Londoni Arsenal 10 punkti, 2. PSG 10, 3. Basel 1, 4. Ludogorets 1.

B-alagrupp

Besiktas – Napoli 1:1

Väravad: 78. pen Ricardo Quaresma - 82. Hamšik

Lissaboni Benfica – Kiievi Dinamo 1:0

Värav: 45.+2. Salvio

Tabeliseis: 1. Lissaboni Benfica 7 punkti, 2. Napoli 7, 3. Besiktas 6, 4. Kiievi Dinamo 1.

C-alagrupp

Mönchengladbachi Borussia – Glasgow Celtic 1:1

Väravad: 32. Stindl - 76. pen Dembele

Manchester City – FC Barcelona 3:1

Väravad: 40., 74 Gündogan, 51. De Bruyne - 21. Messi

Tabeliseis: 1. FC Barcelona 9 punkti, 2. Manchester City 7, 3. Mönchengladbachi Borussia 4, 4. Glasgow Celtic 2.

D-alagrupp

Madridi Atletico – Rostov 2:1

Väravad: 28., 90.+3. Griezmann - 30. Azmoun

PSV – Müncheni Bayern 1:2

Väravad: 14. Arias - 34. pen, 74. Lewandowski

Tabeliseis: 1. Madridi Atletico 12 punkti, 2. Müncheni Bayern 9, 3. Rostov 1, 4. PSV 1.

Enne mänge:

Barcelona ja Manchester City olid vastamisi ka eelmises voorus, kui Barcelona teenis koduväljakul 4:0 võidu. Toonases matšis lõi võitjate ridades kolm väravat Lionel Messi ning korra oli täpne ka Neymar.

Toonasele matšile vajutas pitseri ManCity väravavahi Claudio Bravo punane kaart 53. minutil. Kohtumine lõppes aga võrdsetes koosseisudes, kuna kaks kollast kaarti teenis Barcelona kaitsja Jeremy Mathieu.

Barcelonal on tänaseks mänguks kadusid veel – vigastustega on väljas Andres Iniesta, Gerard Pique ja Jordi Alba.

«Teame, et peame tegema võitmiseks ideaalse mängu,» tõdes endine Barcelona ja praegune ManCity juhendaja Pep Guardiola. «Kui me seda ei suuda, siis peame vastast õnnitlema ja keskendume järgmisele mängule Mönchengladbachiga. Mängisime Camp Noul hea esimese poolaja, kuid nende ääreründajad on peaaegu pidurdamatud.»

«Ootan samasugust mängu nagu eelmisel korral. Ma arvan, et nad ei saa olla võrreldes eelmise korraga pressingul agressiivsemad. Tahame lõpetada alagrupi esimese kohaga. Peame mängima hästi nii palliga kui ka pallita,» lisas Barcelona juhendaja Luis Enrique.

Kolme vooru järel hoiab C-alagrupis Barcelona 9 punktiga esikohta. ManCity on 4 silmaga teine, Mönchengladbachi Borussia 3ga kolmas ja Glasgow Celtic 1ga neljas.

Tabeliseisud 4. vooru eel

A-alagrupp: 1. Londoni Arsenal 7 punkti, 2. PSG 7, 3. Basel 1, 4. Razgradi Ludogorets 1.

B-alagrupp: 1. Napoli 6 punkti, 2. Besiktas 5, 3. Lissaboni Benfica 4, 4. Kiievi Dinamo 1.

C-alagrupp: 1. FC Barcelona 9 punkti, 2. Manchester City 4, 3. Mönchengladbachi Borussia 3, 4. Glasgow Celtic 1.

D-alagrupp: 1. Madridi Atletico 9 punkti, 2. Müncheni Bayern 6, 3. Rostov 1, 4. PSV 1.