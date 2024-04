Naine, kes hullutab fänne ja tõmbab miljoneid ligi

Naiste korvpalli NBA ehk WNBA tänavuses draftis valis Indiana Fever esimesena just Clarki. Ülikoolikorvpallis peaaegu kõik võimalikud individuaalsed auhinnad võitnud Clark on juba praegu sedavõrd kõva nimi, et sporditarvete juhtiv ettevõte Nike sõlmis temaga naiste korvpalli ajaloo tulusaima lepingu, mis toob talendile sisse 28 miljonit dollarit. See tehing sisaldab ka naise oma ketsibrändi loomist. Enne profidebüüti on oma ketsibrändi pakutud varem ainult üheksale korvpallurile.