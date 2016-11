«See teade ei saanud enam halvemal ajal tulla, kuna pea kõik meeskonnad on järgmiseks hooajaks juba komplekteeritud,» ütles ta ajalehel Iltalehti. «Kolm sarja parimat meest on praegu töötud.» Jouhki sõnul peetakse läbirääkimisi kõigi meeskondadega ja püütakse järgmiseks aastaks mingi lahendus leida.

Kui Latvala peakski järgmiseks hooajaks töötuks jääma, siis sissetuleku pärast ta muretsema ei pea, kuna mehel on Volkswageniga kehtiv leping. Kui Jouholt uuriti, kas Volkswagen soomlasele ikka palka maksab, siis kõlas vastuseks: «See peaks selge olema, kuna meil on nendega kehtiv leping.»

Kindlasti soovib Latvalat oma meeskonnas näha Toyota meeskond ja selle juht Tommi Mäkinen. «Praegu on raske öelda, kui reaalne see on. Tommi on paljude rallimeestega pikki läbirääkimisi pidanud.»

Mänedžeri sõnul on Latvala Volkswageni käitumises äärmiselt pettunud. «Ta tahab võidu sõita, see on selgemast selgem. Ometi ei saa ta seda teha, kuigi tal on kehtiv leping. Kui Volkswagen jätkata ei soovi, siis peame leidma võimaluse lepingu lõpetamiseks. Kindlasti ei taha me järgi anda lubatud palga koha pealt.»