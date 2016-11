Tänak pandi ootele, M-Spordi boss peab Ogieriga läbirääkimisi

«Olen veendunud, et meil on olemas auto, millega ta võib võita enda viienda MM-tiitli,» teatas Wilson Autospordile.

Wilson avaldas, et ta on asunud juba Ogieriga läbirääkimistesse ning arutatud on võimalikku lepingut. «See ei ole mingi saladus, et ta on alati olnud minu esimene valik.»

«Olime 2011. aastal lähedal tema palkamisele. Teen seekord kõik, et ta minu käest minema ei lipsaks,» sõnas Wilson.

Esialgu pidi M-Sport järgmisel nädalal teatavaks tegema enda tuleva hooaja sõitjad. Seniste plaanide kohaselt pidid M-Spordi esindusmeeskonnas kihutama hakkama Ott Tänak ja Eric Camilli.

Loomulikult uuriti M-Spordi bossi käest, kas Ogier on peagi järgmise aasta M-Spordi võistlusmasinat testimas. «Oleme sellest rääkinud, kuid loomulikult on Sebastienil veel Volkswageniga hulgaliselt tegemist. Enne on vaja seal asjad selgeks rääkida ning seejärel saab teha järgmise hooaja plaane,» sõnas Wilson.

M-Sport pidi Tänaku uuel nädalal oma sõitjaks kinnitama!

Wilson tunnistas, et Volkswageni ootamatu otsus loobuda MM-sarjast lõi sassi ka tema plaanid. Esialgu pidi M-Sport järgmisel nädalal teatavaks tegema enda tuleva hooaja sõitjad. Seniste plaanide kohaselt pidid M-Spordi esindusmeeskonnas kihutama hakkama Ott Tänak ja Eric Camilli. DMACKi masina rooli pidi istuma aga Elfyn Evans.

«Meil on järsku hoopis rohkem vaja arutada, kes millisesse autosse istub,» teatas Wilson. «Pidime uudise järgmisel nädalal avalikuks tegema, kuid nüüd on olukord muutunud.»

Järgmise hooaja poole vaadates on esimeseks registreerimise tärminiks detsembri keskpaik, kui on vaja tiimidel end kirja panna jaanuaris toimuvale Monte Carlo rallile.

«Meil on nüüd vaja kokku panna õige pakkumine, et saada enda tiimi Sebastien ja tema kaardilugeja Julien Ingrassia. Vaja on kokku panna MM-tiitli võitmiseks vajalik kombinatsioon,» rääkis Wilson.

Kõige selle juures spekuleerib Autosport, et koos Ogieriga võiks M-Spordis maanduda ka Red Bulli matsakas rahakott. Seni ilutsesid Red Bulli logod just Volkswageni autodel, kuid võib olla kihutab Ogier järgmisel aastal tiimis, mis kannab nime Red Bull Ford M-Sport World Rally Team Fiesta RS WRC.