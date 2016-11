Selgus majas: harrastajad pääsevad Tartu maratonil suusakepi kontrollist

See tähendab, et Tartu maratonil on kontrollitavaid suusatajaid ligikaudu 40. «Kontroll tuleb pisteline ning reegel kehtib kõigile FISi võistlejatele, ehk siis neile, kellel on FISi kood,» sõnas Tartu Maratoni pressiesindaja Peeter Liik. «Tavasuusatajate ja ka tugevate harrastajate puhul suusakeppide pikkust ei kontrollita.»

Kuigi FISi murdmasuusatamise direktorilt Pierre Mignereylt saadud selgitus reeglile jätab harrastajatele vabad käed, soovitab Tartu Maraton siiski suusatajatel reeglit järgida.

«Tegelikult on see suusataja jaoks kasulik kui tema suusakepid ei ole pikemad kui 83 protsenti suusataja pikkusest. Paaristõuget on pisut pikema kepiga parem teha, aga vahelduvtõuge jällegi kannatab ning võib vähemkogenud suusatajatel tehnikat lõhkuda,» selgitas Liik.