Postimehe otsepilt: TLÜ/Kalev peab FIBA eurosarjas ajaloolise kodumängu

Enne mängu: TLÜ/Kalev on kaotanud mõlemad senipeetud matšid. Võõrsi jäädi alla nii tänasele vastasele Tirgu Muresile 58:70 kui ka Leedu klubile Prienai 61:104. Rumeenia meeskond jäi samuti Prienai vastu tõsisesse hätta ja kaotas Leedus peetud kohtumise 61:99.

Et «väike Kalev» teeb kaasa kolmeliikmelises grupis, pole edasipääsulootused päris kadunud. Selleks tuleb täna Tirgu Mures alistada vähemalt 13 punktiga ja loota, et Prienai paneb Rumeenia meeskonna paika ka võõrsil. Teine variant oleks alistada mõlemad vastased, aga Prienai paistab olevat võrreldes TLÜ/Kalevi ja Tirgu Muresiga teisest klassist.

Võrreldes avamänguga on Kalevi koosseis mõnevõrra õhukesem, sest klubi peatreener Kalle Klandorf saatis koju ameeriklased Khyle Marshalli ja Josiah Heathi. Välismaalastest on alles 183 cm pikkune kanadalane Jahmal Jones ja 208 sentimeetrine leedulane Robertas Grabauskas. Neist viimane mängis Kalevis ka hooajal 2014/2015.

FIBA sarjas on kalevlaste senine skooriliider olnud Janis Vahter keskmiselt 11 punktiga, Grabauskas on maha võtnud 9,5 lauapalli ja Jones on jaganud kaaslastele keskmiselt kuus resultatiivset söötu.

Tirgu Muresis on rumeenlaste osakaal üsna väike. Liidriks on Ghana päritolu ameeriklasest mängujuht Alhaji Mohammed, kelle vend on kauaaegne NBA korvpallur Nazr Mohammed. Lisaks on suur vastutus kunagisel lätlaste suurlootusel Ernests Kalvel ja montenegrolasel Goran Martinicil.

Alhaji Mohammed (vasakul) mängis hooajal 2014/2015 teises Rumeenia klubis Ploiesti Asesoftis, kus vastamisi mindi ka Krasnodari Lokomotiv-Kubani ja Leedu staari Mantas Kalnietisega (paremal). Foto: Scanpix

TLÜ/Kalevi viimane I-grupi mäng Prienaiga peetakse 22. novembril samuti Saku suurhallis.