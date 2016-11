Garry Kasparov Trumpi võidust: Baltikumis kardetakse praegu oma elu pärast

9. november 2016 11:53

«Ameeriklased naljatavad pärast Trumpi võitu selle üle, et kolivad Kanadasse. Baltikumi elanikud on aga surmtõsised, mõeldes sellele, et nende riik ja elu on ohus,» kirjutas Kasparov. Muuhulgas Eerik-Niiles Krossi postitusi retweet’inud Kasparov paneb ka avalikkusele südamele, et Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini vahel on häirivalt palju ühiseid jooni. Märkusele, et Venemaa pole kunagi olnud demokraatlik riik, USA seda aga on ning seetõttu ei maksaks Trumpi võidu pärast üleliia muretseda, vastab Kasparov: «Siin te eksite ja ma rõhutan veel kord: Venemaa OLI demokraatlik riik, olgugi et lühikest aega. Siis võitis Trumpi iidol meie viimased tõelised valimised.»

American's joke about moving to Canada on Trump win. People in the Baltics are dead serious about their nations & lives being in danger. — Garry Kasparov (@Kasparov63) November 9, 2016

@Kasparov63 sorry, big difference between Russia & US. Russia was never a democracy, US has always been. Not the end of the world — WearIt (@RunaWear) November 9, 2016