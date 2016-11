Murrame või murdume - millise Belgiaga Eesti homme lahingusse astub?

Väravavahis ei tohiks olla küsimust – postide vahel alustab Thibaut Courtois, ehkki Chelsea esikinnas vaatas kolmapäevast maavõistlust Hollandiga pingilt ja väravas seisis Simon Mignolet. Pärast mängu tekitas ajakirjanikes küsimusi Courtois’ vasak silm, mis oli verd täis valgunud. Väravavaht andis Sky Sportsiga vesteldes olukorrale omapärase selgituse.

Memphs Depayd jälitav Christian Kabasele tegi kolmapäeval Hollandi vastu A-koondise debüüdi. FOTO: Scanpix

«Jäin mõne nädala eest haigeks ja oksendasin mitu korda. Suurest pingutusest lõhkes silmas veresoon,» rääkis Courtois. «Parajasti oli Halloween, nii et sel hetkel polnud probleemi, aga olukord ei parane. Arstid ütlesid, et läheb kümme päeva, kuid möödas on juba kaks ja pool nädalt. Samas ei sega see mind mängus absoluutselt, fotodel näeb asi lihtsalt palju hullem välja kui tegelikult,» kinnitas Courtois.

Kaitseliinis ei saa vigastuste tõttu Eesti vastu väljakule joosta kapten Vincent Kompany (Manchester City), Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur) ja Thomas Vermaelen (Roma). Tõenäoliselt kasutab Martinez kolmemehelist kaitseliini, sest täpselt nii tegi ta ka kolmapäevases mängus Hollandiga. Kolmikusse kuuluvad Jan Vertonghen (Tottenham), Laurent Ciman ja Christian Kabasele.

Kui Belgia koosseisust üldse nõrka kohta otsida, võiks see peituda just kaitses, sest 25-aastasele Kabaselel on seni koondisekogemust vaid ühe mängu jagu. Watfordi kaitsja on sel hooajal klubi eest platsil käinud vaid kolmes kohtumises ja mänginud 60 minuti jagu. 31-aastane Ciman mängib aga juba teist hooaega klubijalgpalli USA kõrgliigas MLSis, esindades Montreal Impacti.

Carrasco pidurdamine tekitab peavalu

Äärekaitsjate-poolkaitsjate ehk wingback’idena kasutab Martinez ilmselt paremal Thomas Meunier’d ja vasakul Yannick Carrascot. Meunier on saanud koduklubi PSG eest sel hooajal algkoosseisus väljakule vaid kuues mängus ehk pooltes senistes liigakohtumistes. Arvestades, et Hollandi vastu võttis Martinez ta teiseks poolajaks välja ja vahetas platsile Genti ridadesse kuuluva Thomas Foket’, võib paremkaitsja koht olla lahtine. Ent samas on raske uskuda, et Martinez usaldaks 22-aastase Foket’ valikmängus kohe algkoosseisu, kui arvestada, et kohtumine Hollandiga oli noormehele koondisesärgis esimene.

Hoopis rohkem on Eestil vaja karta Belgia vasakut äärt – meie paremkaitsjal Taijo Tenistel tuleb Carrasco vastu kindlasti tihe tööpäev. Just Carrasco lõi kolmapäeval Hollandile 82. minutil viigivärava ning on hiilanud ka Madridi Atletico eest, olles kostitanud vastaseid tänavu Hispaania kõrgliigas juba viie väravaga.

Keskpoolkaitsest on puudu vigastust raviv Manchester Unitedi keskväljamees Marouane Fellaini, seega alustavad seal ilmselt teine kahupea Axel Witsel (Peterburi Zenit) ja Steven Defour. Neist kahest on ründavam Defour, kes liitus suvel Inglismaa kõrgliigaklubi Burnleyga. Defour on seejuures väravaga kostitanud ka Eestit – tema esimene koondisetabamus sündis 2008. aastal Liege’is, kui Belgia võitis Eestit MM-valikmängus 3:2.

Superstaaridest ründekolmik

Belgia suurimad trumbid ja Eesti jaoks suurimad mureallikad tulevad äärtelt – Eden Hazard (Chelsea) ja Kevin de Bruyne (Manchester City) on mehed, kes kuuluvad jalgpallimaailma teraviku absoluutsesse tippu. Aastatel 2002-05 Belgia jalgpallikoondist ehk Punaseid Kuradeid juhendanud Aimé Anthuenis sõnas väljaandele Le Soir, et arvamustel, nagu kipuksid koondise kaks staari teineteist isegi natuke varjutama, pole alust.

«De Bruyne näitab väljakul olles alati üles suurepärast suhtumist. Andekad mängijad saavad alati koos hakkama!» arvas Anthuenis. «Probleem on pigem kaitses – Martinez peab suutma viia selle liini tasemele, mis oleks rünnaku ja poolkaitsega võrdne. Kui ta seda teeb, võib Belgiat ees oodata tõeliselt edukas suurturniir.»

Rünnaku tipus alustab Eesti vastu üsna kindlasti Evertoni ründaja Romelu Lukaku, kellel on täanvu Inglismaa kõrgliigas kirjas juba seitse väravat. Hollandi vastu katsetas Martinez «valeüheksa» taktikat, kus ründaja kohal mängis poolkaitsja Dries Mertens, kes vajus sealt sageli keskväljale ning jättis sellega Hazardile ja de Bruynele rohkem ruumi. Anthuenis ei usu siiski, et see taktika võiks Belgiale edu tuua.

«Vajame ehtsat ründajat – suurt ja tugevat! Meil on Lukaku, [Christian] Benteke, [Michy] Batshuayi... talente jagub,» loetles Anthuenis. «Mina jääksin Romelu juurde, sest ta lööb kõige stabiilsemalt väravaid. Lisaks leian, et oleme tema vastu liiga karmid. Ta on arenenud, eriti on ta õppinud paremini palli hoidma. Peame tegema kõik, et ta enesekindlust koguks,» leidis Anthuenis.

Rünnaku tugevdamiseks on Martinezil ka homme pingilt võtta Liverpoolis põrunud, ent Crystal Palace’i eest taas head mängu näitav Benteke, samuti Chelseas seni veel pingipoisi rollis olev andekas Batshuayi või Ragnar Klavani meeskonnakaaslane Liverpoolist, 21-aastane Divock Origi. Äärepoolkaitsjatest kuuluvad Martinezi valikusse ka Hazardi noorem vend, Mönchengladbachi Borussias palliv Thorgan, ning Evertonis mängiv Kevin Mirallas.

«Peatreenerit hinnatakse lõpuks tulemuste järgi. Praegu pole Martinez aga surve all – talle antakse aega oma nägemuse juurutamiseks. Hetkel on tal peaaegu täiesti vabad käed. Kuid kõik alla alagrupi võidu loetakse läbikukkumiseks – Marc Wilmotsi käe all võideti valiksarjades 30 mängust 28,» viitas Anthuenis eelmisele peatreenerile. «Seega peab ka Martinez lõpetama 2017. aasta sügisel alagrupi esikohal.»

Belgia ja Eesti MM-valikmäng algab Brüsselis Kuningas Baudouini nimelisel staadionil pühapäeva õhtul Eesti aja järgi kell 21.45.