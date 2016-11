Ametlik: Nõmme Kalju duubel langeb rumala apsaka tõttu madalamasse liigasse

Täna kinnitas Eesti Jalgpalli Liit (EJL), et Esiliiga üleminekumängudel tühistati Tartu JK Welco - Nõmme Kalju U21 esimese mängu tulemus, sest Kalju kasutas mänguõigust mitteomavat meest. See tähendab ühtlasi, et Kalju duubelmeeskond langeb uueks hooajaks Esiliiga B-sse.