Kehtivad lepingud panevad Sebastien Ogieri raskesse seisu

Video: Tänak näitas, mida suudab uus Ford paksus lumes

Rallisõitja Ott Tänak testis sellel nädalal Monte Carlos uut Ford Fiestat. Kuigi M-Spordi meeskond pole veel kinnitanud, milliste meestega nad järgmisel hooajal starti tulevad, siis testidel on kasutatud just Tänakut. Spekuleeritakse, et üheks M-Spordi sõitjaks saab eestlane ning tema kõrvale loodetakse tuua maailmameister Sebastien Ogier.

Rahamurest prii Toyota jahib Volkswageni kolmikut

Toyota rallimeeskonna juht Tommi Mäkinen teeb pakkumise nii Sebastien Ogierile, Jari-Matti Latvalale kui ka Andreas Mikkelsenile. Kõik kolm meest sõidavad tänavu Volkswagenis, kuid Saksamaa autotootja sarjast lahkumise tõttu jäävad nad peagi töötuks.

Väljaanded: Ogier'st ja Tänakust saavad tiimikaaslased

Autoralli MM-sarjas on pärast Volkswageni taandumist segased ajad ja kõik ootavad neljakordse maailmameistri Sebastien Ogier' otsust tuleviku kohta. Eelkõige on Ogier'd seostatud M-Spordi ja Citroeniga. Väljaanne Autoportal kirjutab, et Ogier on peagi alla kirjutamas lepingut M-Spordiga ja seal saaks ta tiimikaaslaseks Ott Tänaku.

Kris Meeke ootab seni töötut Ogieri Citröeni meeskonda

Autoralli MM-sarjas uuest hooajast Citröeni meeskonnas jätkav Kris Meeke ütles, et näeks hea meelega enda kõrval teise sõitjana mitmekordset maailmameistrit Sebastien Ogieri.

Red Bulli paks rahakott võib otsustada WRC-sarja tuleva hooaja saatuse

AUTORALLI. Pärast Volkswageni loobumist autoralli MM-sarjast ootavad kõik Sebastien Ogier' otsust tuleviku kohta. Samas tõdetakse rallimaailmas aina enam, et vähemalt sama tähtis roll on tulevat hooaega silmas pidades mängida ka Red Bullil.

Red Bull võtab Volkswageni rallitiimi üle?

Eelmisel nädalal teatas Volkswagen, et nad loobuvad autoralli WRC-sarjast ning seejärel on maad võtnud erinevad spekulatsioonid. Nüüd on õhku visatud võimalus, et Red Bull ostab ära Volkswageni rallitiimi ja kihutavad järgmisel hooajal juba Red Bulli nime all WRC-sarjas.