Latvala püsib endiselt M-Spordi radaril

Kõige selgem on olukord Ogieri ja Latvala puhul. Maailmameister liitub suure tõenäosusega kas M-Spordi või Citroeniga. Pigem arvatakse, et M-Sport on tema suhtes paremal positsioonil. «Sebastien ja mina peame läbirääkimisi. Kahjuks ei saa ma rohkem midagi öelda. Ta ei ole veel meie autoga sõitnud ja peame paaris asjas kokkuleppele jõudma,» rääkis M-Spordi juht Malcolm Wilson. Samal ajal pole alla andnud ka Citroen.

Lisaks püsib M-Spordi radaril Latvala. «Me pole veel otsusele jõudnud. Päris kindlasti ei liitu ta Hyundai või Citroeniga. Seega jäävad sõelale M-Sport ja Toyota, peame mõlemaga läbirääkimisi,» kinnitas Latavala mänedžer Timo Jouhki. Palju on räägitud, et soomlane sobiks eriti hästi Toyotasse, kuna selle tiimi juht on Tommi Mäkinen. «Mõistan, et inimesed seostavad meid nendega, kuna olin ka Tommi mänedžer. Lisaks asub meeskonna baas Soomes ja Jari-Matti on soomlane. Ma võin kinnitada, et midagi pole veel selge, kuid jõuame tehingule pidevalt lähemale.»

Kui M-Sport peaks lepinguni jõudma nii Ogieri kui Latvalaga, siis muutub segasemaks omakorda Ott Tänaku tulevik, kuna enne Volkswageni taandumist oli üsna kindel, et just eestlasest saab üks M-Spordi sõitja.

Citroeni juht Yves Matton ei soovi palgata ei Latvalat ega Mikkelseni. «Nad pole prantslased ega maailmameistrid,» tsiteerib teda autosport.com.

Mikkelseni kohal on veidi rohkem segadust ja pole selge, kellega läbirääkimised käivad. «Miski pole veel selge, kuid peame mitme meeskonnaga läbirääkimisi ja olen kindel, et Andreas jätkab tipptiimis,» ütles Mikkelseni mänedžer Erik Veiby.