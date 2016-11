Volkswageni käsk sõitjatele Austraalia ralli eel: sarjast tuleb lahkuda suure pauguga

WRC-sarjast lahkuva Volkswageni meeskonna sõitjad Sebastien Ogier, Jari-Matti Latvala ja Andreas Mikkelsen lähevad Austraalia etapile vastu karmi käsuga, mida Smeets Autosport.com väljaandele selgitas. «Meie sõitjatele on ainult üks juhis ja see on see, et tuleb see ralli võita,» teatas Smeets.

«Muidugi pidin neile ütlema, et võitjaid saab olla vaid üks, kuid jah, tiimi eesmärk on võita see ralli ja lahkuda sarjast korraliku pauguga. Samas ei ole see midagi erilist, sest igal rallil on meie eesmärgiks olnud võit. Loomulikult on siin olla väga emotsionaalne, aga oleme oma tegemistele keskendunud,» lisas Volkswageni meeskonna juht.