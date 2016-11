WRC-maailmas algab tormiline nädal

Austraalia ralli järel on Sydneys homme kavas veel MM-hooaja lõpupidu, kuid Ogier on peo ajaks juba Euroopas, et saada selgust oma tuleviku osas. Pärast Volkswageni MM-sarjast taandumist peab ta esmalt lõpetama oma lepingu Volkswageniga ja seejärel tahab ta juba testida masinat, mille rooli ta hakkab tuleval hooajal keerama, kirjutab Autosport.

WRC-hooaja 2016 lõpp Austraalias. Ott Tänak ja Raigo Mõlder. / Timo Anis

Seniste uudiste kohaselt on M-Sport suurim kandidaat Ogieri allkirjale, kuid jätkuvalt on lootused olemas ka Citroenil.

«Euroopasse naasmise järel loodan kiiresti alustada uue projektiga, kuna uue hooaja alguseni on jäänud ainult loetud nädalat,» teatas Ogier. «See ei ole saladus, et olen pidanud paari tiimiga läbirääkimisi. Enne allkirja andmist tahan proovida ka autot.»

Lisaks Ogierile jäid Volkswageni taandumise järel töötuks ka Jari-Matti Latvala ning Andreas Mikkelsen. Tippsõitjatest ei ole tulevaks hooajaks lepingut ka Ott Tänakul ning Mads Östbergil. Lisaks on räägitud, et WRC tasemel peaks taas sõitma hakkama ka Elfyn Evans.

Tiimide koosseisude osas hakkab täpsemat selgust saama pärast Ogieri otsuse tegemist, kuna eeldatavasti hakatakse seejärel lepinguid sõlmima ka teiste meestega. Ehk kõik seisab praegu Ogieri taga ja esimesed tähtsad otsused peaksid tehtud saama juba algaval nädalal ehk peagi võiks oodata ka uudiseid.

Tuleval hooajal WRC-sarjas sõitvad meeskonnad ja mehed, kellega neil on kehtivad lepingud:

Citroen

Kris Meeke

Stephane Lefebvre

Craig Breen

Hyundai

Thierry Neuville

Hayden Paddon

Dani Sordo

M-Sport

Eric Camilli

Toyota

Juho Hänninen

Praeguse seisuga lepinguta tipppiloodid:

Sebastien Ogier

Andreas Mikkelsen

Jari-Matti Latvala

Ott Tänak

Mads Östberg

Elfyn Evans

M-Spordi boss Malcolm Wilson tegi Austraalia rallil ajal Euroopas tõsist tööd ning otsis rahastajaid, kes oleksid valmis sõitjatele ja tiimile raha andma. Wilsoni sõnul võib M-Sport rajale tuua koguni 6-7 autot. See aga eeldab, et osad autod renditakse välja eratiimidele. Sel hooajal sõitis Tänak küll DMACKi värvides, kuid sisuliselt oli tegemist M-Spordi masinaga, millel olid lihtsalt all DMACKi rehvid.

Malcolm Wilson ja Ott Tänak. / Timo Anis

Tuleval hooajal võib igal MM-sarjas osaleval meeskonnal olla üles antud kolm sõitjat, kellest igal etapil läheb meeskondlikus arvestuses kirja kahe parema tulemused.

Kui M-Sport paneb võiks oma esindusmeeskonnas välja kolm sõitjat, siis DMACK on lubanud rajale tuua kaks autot. Lisaks on räägitud, et Östberg võiks rentida M-Spordilt masinat ja sõita eratiimi Adapta värvides.

Samas on ruumi veel ka Toyota meeskonnas. Toyota puhul on kõige rohkem räägitud, et Juho Hännineni kõrval võiks nende ridades sõitma hakata Latvala.

Reaalsuses peaks kõik selgemaks saama aga Ogieri otsuse järel ja siin kohal võib esimese uudiseid oodata uuel nädalal.

2017. aasta autoralli MM-sarja esimene etapp on kavas 20.-22. jaanuarini Monte Carlos. Võistlusel osalevate sõitjate nimekiri tuleb üles anda detsembri keskpaigaks.