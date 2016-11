Hea uudis: maailma tippudega Otepää MK-etappi näeb sel aastal Postimehe ja Kanal 2 vahendusel

Otepää MK peakorraldaja Jaak Mae sõnul on sel korral Lõuna-Eestisse oodata arvukalt suusatippe. «Otepää MK-d mõjutavad positiivselt suusaalade MM-võistlused Lahtis, mis algavad vähem kui nädal pärast meie võistlust. See tähendab, et Otepää MK on mitmete koondiste jaoks viimane võimalus vormi testida ja lihvida ning valida Lahti MM-i eel riiki esindavaid sportlasi. See tagab ka parimate osalemise,» selgitas Mae. Tema hinnangul näeme veebruaris meie talvepealinnas tipptasemel mõõduvõtte, sest vormikõvera tipp on paljudel ajastatud just veebruari lõppu ning heitlus saab olema tuline.

Mitmed rahvuskoondised kasutavad Otepää MK-d ka nii öelda viimase peatusena enne Soome suundumist. Kuna olud on väga sarnased, siis on Otepääl mugav teha viimaseid ettevalmistusi. Sellealastest soovidest on näiteks juba teada andnud USA, Rootsi, Austraalia ja Poola tiimid.

Teleri vahendusel saab Eesti suusapublik murdmaasuusatamise MK sarjale kaasa elada Kanal 2 ja Kanal 12 vahendusel. Kanal 12 kannab eeloleval hooajal üle 10 sõitu MK etappidelt ja neist esimesena jõuab televaatajateni 26.–27. novembril Rukal peetav hooaja avaetapp. Ülekanded jätkuvad jaanuari alguses Tour de Skiga ja hooaja kõrgpunktiks on kindlasti Kanal 2 eetris olev kodune Otepää MK-etapp, kus otsepildi vahendusel saab jälgida kõiki võistlusdistantse.

«Suusatamine on eestlastele olnud läbi aegade südamelähedane spordiala ja Baltikumi suurim meediakontsern Eesti Meedia annab oma panuse, et eesti suusatamine teleekraanilt päriselt ära ei kaoks,» selgitas Eesti Meedia peaprodutsent ja sporditoimetuse juht Marko Kaljuveer. «Muidugi ootame hooajalt häid tulemusi ja samas on Otepää MK etapp ka väga hea reklaam Eestile.»

Maailma karikaetapp murdmaasuusatamises on Otepääl toimunud seni 13 korral. Tegemist on Eesti suurima talvise tippspordisündmusega, mis jõuab rahvusvahelise telepildi abil kümnete miljonite vaatajateni üle maailma.