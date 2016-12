Leedus lasti maha tuntud MMA-võitleja

Morkevicius oli naabrite andmetel saabunud koju pärast mitmetunnist treeningut, kui ta seni tuvastamata kurjategija poolt kodus surnuks tulistati. Esialgse versiooni kohaselt oli tapja MMA-võitlejat juba kodus ootamas, kuid naabrite info varieerub selles osas, kui palju laske kuuldi: mitmete allikate kohaselt tulistati 4-5 lasku, samas on väidetud ka, et kuuldi kaheksat lasku.

Politsei esindaja selgitas BNSile antud kommentaaris, et uurimine on algatatud. «Leiti surnukeha rohkem kui ühe kuulihaavaga, hetkel pole võimalik rohkem informatsiooni jagada. Algatatud on uurimine mõrva paragrahvi alusel,» rääkis Kaunase politsei peakorteri esindaja Darius Žukauskas.

34-aastane Morkevicius oli Leedus tuntud erinevate võitluskunstide distsipliinide harrastajana. Samas oli ta korduvalt sattunud pahuksisse ka seadusega ning püsis pidevalt politsei huviorbiidis, teda oli karistatud naise peksmise eest ja ta oli tuntud gängiliige.