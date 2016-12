Gerd Kanter: tegin vanameistrile väärilised sooritused

«Praegu käib mäng selle nimel, et oma võimed parimal määral realiseerida. See on selge, et see ei ole enam 70 meetrit. Kui me räägime tiitlivõistlustest, siis 67 meetrit on see tulemus, milleks ma valmistun ning võib-olla olen võimeline. Kui see õnnestub, siis on rõõmu kui palju. Minul on vaja MMile kohale minna ja võtta see, mida antakse,» rääkis Kanter.

Kas kahetsed, et otsustasid jätkata? «Kindlasti mitte. Tehtud on küll piisavalt ning medaleidki võidetud, kuid ma armastan seda sporti. Kuni ma usun, et olen endiselt tippkonkurentsis sees, siis võib aasta korraga võtta küll. Number on küll 37 passis, aga usun, et üks-kaks aastat kannatab tipus veel vastu pidada,» jätkas ta.

Tänavusele hooajale tagasi vaadates tõdes Kanter, et eesmärgid olid kõrgemad. «Aasta ei olnud päris ootuspärane – eesmärgid ja soovid olid kõrgemad. Samas tegin kahel olulisel võistlusel oma hooaja parimad tulemused. Selles mõttes oli vanameistrile vääriline sooritus. Latti küll ei ületanud, aga midagi taga nutma ka ei pea. Spordis on alati ka väikesed õnnefaktorid, mis rolli mängivad. Selles mõttes fortuuna minu poolt ei olnud.»