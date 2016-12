49 sekundit ja kõik: Baruto sai MMA-ringis elu esimese kaotuse

Filipovic lööb Baruto nokauti:

Enne matši: Neljapäevases veerandfinaalis alistas Baruto kohtunike häältega 46-aastase jaapanlase Tsuyoshi Kosaka.

Tänane vastane Filipovic on tegus ka väljaspool treeningsaali – varem on ta olnud Horvaatia parlamendisaadik ning praegu kuulub kohaliku politsei eriüksusesse. Viimasest ametist tuleb ka tema hüüdnimi Cro Cop.

Poolfinaalis alistas horvaat nokaudiga tiitlikaitsjast ameeriklase King Mo. Kui Baruto arvel on vabavõitlejana kolm võitu ja pole ühtegi kaotust, siis Filipovic on saanud kirja 33 võitu ja 11 kaotust.

«Tõenäoliselt on tegemist Baruto seni kõige keerulisema vastasega. Tal on tugevad löögid, Baruto eelis on taas lähivõitlus. Seega ei tohi vastasega distantsi suureks lasta,» ütles Eesti üks paremaid vabavõitlejaid Ott Tõnissaar neljapäeval Postimehele.

Teises poolfinaalis on vastamisi venelane Valentin Moldavski ja iraanlane Amir Aliakbari. Neist viimane on tuttav ka eestlastele - Aliakbari tegeles varem kreeka-rooma maadlusega. 2013. aastal võitis ta Budapestis MMil raskekaalus kuldmedali, alistades finaalis eestlase Heiki Nabi. Hiljem põrus Aliakbari dopingukontrollis ja maailmameistriks tõusis Nabi.

Finaal peetakse tänase võistluspäeva viimase matšima.