85-aastane maratoonar paneb teadlased ahhetama

Whitlock on sedavõrd eriline, et tema tulemused pakuvad huvi teadlastele. Neli aastat tagasi, kui Whitlock oli 81-aastane, kutsuti ta Montrealis asuvasse McGilli ülikooli testidele. Üks sealsetest testidest mõõtis tema hapnikutarbimist. Kui tippsuusatajatel on see näitaja 90 milliliitrit kilogrammi kohta, siis tavalistel 80. eluaastates inimestel jääb näitaja 20 kanti. Whitlocki tulemus oli 54. Teadlastel ei olnud selle peale öelda muud kui: fenomenaalne.

«Ta on aeglasele vananemisele nii lähedal kui üldse saab olla,» ütles vanahärrat uurinud dr Michael Joyner. Tema saavutused muudab ehk veelgi erilisemaks asjaolu, et mees ei kasuta moodsaid pulsikellasid või teist sarnast tehnoloogiat, mis annaks talle tema seisundi kohta mingisugust informatsiooni. Sealjuures ei järgi ta ühtegi dieeti. Tal ei ole treenerit ning tema treeningud koosnevad tavaliselt kolme kuni kolme ja poole tunnistest jooksudest. Kilometraaži ta treeningutel ei mõõda. Samuti ei käi mees jõusaalis ega tee näiteks kätekõverdusi. Jõutreeningud asendab ta talvel lund lükates ja suvel aiatööd tehes.

«Tavainimene on sellesse vanusesse jõudes kaotanud vähemalt kolmandiku oma lihasmassist. Tema puhul on see näitaja sama, mis tal oli 20. eluaastates,» ütles McGilli ülikoolis Whitlocki uurinud Russell Hepple. Oma elu märkimisväärseima saavutusega sai Whitlock hakkama 73-aastasena, kui ta jooksis Torontos maratoni ajaga 2.54,48.