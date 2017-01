Vaprus tuleb jalgpalli kõrgseltskonda õiguspäraselt tagasi

«Linnameeskonna likvideerimise protsess kestis üle kuu aja ja lõplik otsus langes lihtsalt nii hilja, et Vaprus ei jõuaks uue hooaja alguseks litsentseerimisega ühele poole,» selgitas EJLi avalike suhete juht Mihkel Uiboleht. «Kui me räägime noortetööst, infrastruktuurist ja kas või näiteks vajaliku litsentsiga peatreenerist, siis kõik need olulised tingimused on Vaprusel täidetud.»