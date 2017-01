Tallinkile kuuluvas laevas suri kaks hinnalist traavlit

Üks surnud hobustest kandis nime Pine Crown Girl - Soomes sündinud suksu teenis auhinnarahana ainuüksi 2016. aastal peetud võistlustel üle 14 000 euro. Iltalehti andmetel oli Pine Crown Girli turuväärtus vähemalt 200 000 eurot. Teine hobune oli sündinud Rootsis.

Pine Crown Girli omanikufirma Ravitalli Oy esindaja sõnul pole hobuste surma põhjused veel selged. Esindaja lisas, et hobuseid transporditi Rootsi, kus nad oleks asunud harjutama tipptreeneri Veijo Heiskaneni käe all.

«Me ei tea küll täpset põhjust, aga on selge, et surmade eest vastutab Tallink Silja. Nad teadsid, et tol öösel on meri kindlasti tormine ja nad poleks pidanud hobuseid laeva lubama,» ütles Ravitalli esindaja.

Tallink Silja kommunikatsioonispetsialisti Marika Nöjdini sõnul peab hobuste surma põhjuse välja selgitama uurimine. Näiteks pole selge, kas loomad said piisavalt hingata või olid osa ventilatsiooniavadest tormiga sulgunud.