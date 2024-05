Baskonia sai üliolulise mängu eel tohutu tagasilöögi

Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste leivaisal Baskonial on täna õhtul Hispaania meistrivõistlustel ülioluline mäng, kus võit on kohustuslik, sest muidu on nende hooaeg sisuliselt läbi. Baskimaa klubi kahjuks ei saa nad kasutada kahte põhimeest.