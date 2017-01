Taimsoo: Lembitu Kuuse on meie generatsiooni spordihääl

Aastatel 1994 kuni 2014 kõikidel olümpiamängudel kohal käinud Kuuse pidi Rio reportaaže tegema kehva tervise tõttu Tallinnast.

«Kokkupuuteid Lembituga oli mul palju. Viimasel aastal hakkasime päris palju suhtlema. Nüüd juba üle-eelmise aasta MMi järel ta helistas mulle ning rääkis, et neljapaadi edukas võistlemine on just see asi, mida Eesti sport praegu vajab,» meenutab neljapaadi eessõudja Kaspar Taimsoo. «Suhtlesime palju nii enne kui ka pärast Rio olümpiat. Mäletan, et ta ise helistas enne Riot ja rääkis, et sel korral ta olümpiale kaasa ei saa ning peab teatepulga noorematele andma. Samas lubas ta täiega meile kaasa elada.»

Taimsoo usub, et Kuuse jääb Eesti spordisõprade mällu veel aastakümneteks. «Tema hääl on ikka legendaarne ja elab veel aastakümneid. Lembitu on meie generatsiooni spordihääl,» usub Taimsoo.