Vormeliaasta suurim üleminek seisab formaalsuse taga kinni

Kõigest viis päeva pärast kauaoodatud meistritiitli võitmist teatas sakslane Nico Rosberg, et talle aitab. Kõigile ootamatult tulnud uudis tekitas sõitjate turul elevust ning vormelisõprade huulil oli küsimus: kes hakkab Lewis Hamiltoni meeskonnakaaslaseks?

«Nii pea, kui Nico oma avalduse tegi, hakkasime Toto Wolffilt (Mercedese boss) telefonikõnet ootama,» ütles Williams. «Sa ei taha rikkuda perspektiivika piloodi võimalust sõita sellises autos. Tal oleks Mercedeses võimalus võita etappe, võib-olla ka MM-tiitel.»

Kui Bottase meeskonnavahetus peakski toimuma, siis peaks teda Williamsis asendama 35-aastane Felipe Massa. «Peame olema kindlad, et kui laseme Valtteril minna, siis saame ta asendada nii hea sõitjaga kui võimalik. Tahaksin teile öelda, kes meil silmapiiril on, kuid asi seisab veel formaalsuse taga,» andis Williams lootust, et peagi tehakse uudis avalikuks. Uus vormelihooaeg algab 26. märtsil Austraalias, esimesed testisõidud 2017. aasta masinatega sõidetakse veebruari lõpus.