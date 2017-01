Last ootav Katrina Lehis: väga pikalt ma vehklemisest eemal olla ei plaani

Eesti vehklemistipp teatas oma rasedusest Instagrami pandud pildiga ning Postimehele teadaolevalt sünnib laps selle aasta aprillis. See tähendab, et noor vehklemisneiu peab tegema võistluspausi, mille pikkust ta hetkel veel ennustada ei taha.

«Ma ei ole sellele veel mõelnud, sest ma ei oska praegu ennustada, kuidas see taastumine välja võiks näha. Aga väga kaua ma eemal olla ei plaani,» kinnitas Lehis, kes peaks esialgsete plaanide järgi taas võistlustules olema juba sel suvel.

Peagi emaks saav Lehis selgitas lisaks, et praegu ei mõtle ta liigselt oma naasmisele ega ka sellele, kuidas rasedusest tingitud paus võiks mõjuda tema võimalustele pääseda edaspidi tiheda konkurentsiga Eesti naiskonda. «Sellele pole ma praegu üldse mõelnud, sest ega naiskonda on igal hetkel keeruline pääseda ja igaüks peab kogu aeg oma parimat vormi näitama. Eks see kõik selgub tulevikus, praegu ei hakka ma end sellega üle vaevama, vaid võtan kõike rahulikult,» selgitas Lehis.