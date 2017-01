Oranž kaart, bullitid, karistuspink ning veerandajad – Van Basten käis välja jalgpalli kardinaalselt muutvad ideed

Van Basten soovib piirata jalgpallurite osalust mängudes kuni 60-ni aastas. Samuti käis ta välja ka varasemalt läbikäinud idee hakata penaltite asemel hokisarnaseid bulliteid lööma. Hokist soovib ta jalgpalli tuua veel karistuspingi. Lisaks kaotas hollandlane jalgpallist ära ka suluseisu.

«Olen väga paljude treenerite ja mängijatega sellest rääkinud. Peame promoma kvaliteeti, mitte kvantiteeti. Mängime praegu liiga palju jalgpalli. Peame mängijaid suure koormuse eest kaitsma,» rääkis jalgpallilegend. «Peame mõtlema jalgpalluritele, mitte rahale. Klubide jaoks on praegune olukord väga keeruline.»

Van Basten käis jalgpallurite kaitsmiseks välja järgmised ideed:

Penaltite kaotamine

Selle asemel, et mängida pärast normaalaega veel 30 minutit lisaaega, tasuks Van Basteni hinnangul kohe karistuslöökide peale minna. Seniste penaltite asemel sooviks ta tutvustada bulliteid. «Kõik on pärast 120 minutit väga väsinud. Võib-olla võiksid mängijad alustada hoovõttu 25 meetri kauguselt ning triblada siis värava poole. Mängijad peaksid otsustama, kas sooritavad pealelöögi või otsustavad väravavahist mööda mängida. Samas peaks see kõik toimuma kaheksa sekundi jooksul. See eeldab jalgpalluritelt rohkem oskusi ning õnnefaktor oleks väiksem. See oleks jalgpallile rohkem omane, kuid närvidemäng säiliks.»

Suluseisu kaotamine

Van Basteni hinnangul muudaks suluseisu kaotamine mängu pilkupüüdvamaks. «Usun, et jalgpalli ilma suluseisudeta oleks väga põneva vaadata. Praegu meenutab jalgpall rohkem käsipalli, kus värava ees seisab üheksa või kümme jalgpallurit. Ründaval meeskonnal on väga raske väravaid lüüa. Ilma suluseisuta sünniks palju rohkem väravavõimalusi.»

Neli veerandaega

Jalgpall on hollandlase sõnul väga intensiivne ja kurnav. «Proovime mängu arendada heal viisil. Tahame, et jalgpall oleks aus, dünaamiline ning huvitav vaadata. Peame omalt poolt sellele kaasa aitama. Veerandaegadega saaksid treenerid mängijatega palju rohkem suhelda.»

Karistuspink

Van Basteni sõnul vajaks jalgpall kollase ja punase kaardi vahele midagi uut. Tema hinnangul võiks jalgpalli tuua oranži kaardi, mis saadaks jalgpalluri karistuspingile. «Oranži kaardi saanud mängija läheks kümneks minutiks karistuspingile. Seda näidatakse mängijatele, kes teevad raske vea, kuid mitte punase kaardi väärilise. Või mängijatele, kes teevad korduvalt vigu. Näiteks viis väiksemat viga võiks kaasa tuua 10-minutilise karistuse.»