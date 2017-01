Tänaku boss: homme saab olema närvilised 53 kilomeetrit

«Üks päev on jäänud ja me hoiame praegu üldarvestuses esimest ja teist kohta. Ma ei suuda kogu meeskonda tehtud jõupingutuste eest ära tänada,» sõnas Wilson M-Spordi pressiteenistuse vahendusel.

Kuna laupäeva viimasel ehk 13. kiiruskatsel tegi sõiduvea seni kogu rallit algusest peale domineerinud Thierry Neuville (Hyundai), hõivasid M-Spordi rallipaarid Ott Tänak/Martin Järveoja ning Sebastien Ogier/Julien Ingrassia Monte Carlo ralli kaks esimest kohta endale. «Tunnen kaasa Thierryle, kes näitas kogu senise ralli vältel hämmastavat kiirust. Tema eksimus tuletab meile kõigile meelde, et Montes võib kõike juhtuda,» rääkis Wilson.

Kui keegi M-Spordi pilootidest peaks pühapäeval saama rallivõidu, oleks see M-Spordi jaoks esimeseks pärast 2012. aasta Walesi rallit. Ent selleks tuleb edukalt läbida veel neli kiiruskatset, mille kogupikkuseks on 53,72 kilomeetrit. «Meil saab olema raske allesjäänud 53 kilomeetrit kannatada, kuid kogu meeskond teab, mida me tegema peame,» ütles britt.

Päeva teisena lõpetanud Tänak näitas kolmandal võistluspäeval uue kaardilugeja Martin Järveojaga tõelist küpsust ja meelerahu. Eestlane suutis kindlalt sõita mitmetest probleemidest hoolimata ning kaotas päeva lõpuks tiimikaaslasele Ogierile 47,1 sekundit. «See on olnud minu jaoks suur väljakutse, kuid oleme heal positsioonil ning tunne on tõeliselt hea… lausa väga hea tegelikult!» rääkis Tänak. «Oleme jätnud seljataha kolm keerulist päeva ning üks on veel jäänud. Muidugi pole Montes enne midagi läbi, kui see on päriselt läbi, mistõttu peame lihtsalt täielikult keskenduma ja olema targad,» vaatas saarlane ette viimasele võistluspäevale.