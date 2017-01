Kaaberma vehklemistülist: üks paneb jutu üles ja koerakari jookseb järel

«Muidugi see segab, kui mingi trall käib! Üks paneb mingi jutu üles ja koerakari jookseb järel...» hurjutas Kaaberma ka ajakirjanikke. «Igal jutul peab olema põhjendus ja reeglid on ju kõikidele teada. Kui meil on viis-kuus tugevat sportlast ja keegi jääb koondisest välja, kas siis peab hakkama kohe kisama?» arutles Kaaberma. «Solvujaid on igal pool, nii spordis kui ka elus. Aga asju aetakse vehklemisrajal ja seal on kõik tüdrukud oma võimaluse saanud!»

Barcelona MK-etapil sai Eesti naiskond teise koha, kaotades finaalis kõige napimalt 21:22 Hiinale. Individuaalvõistlusel sai Irina Embrich teise koha, Julia Beljajeva langes konkurentsist kaheksandikfinaalis ning Kirpu ja Kristina Kuusk 32 parema hulgas. Individuaalvõistlusel osales ka Paju, kes paraku 64 parema sekka ei jõudnud.

Edetabelis edestas Paju Kirput enne Barcelona MK-etappi 28 punktiga. Samas oli Paju kogunud oma punktid seitsme võistlusega, Kirpu aga vaid kolmega. Pärast Rio olümpiat jättis ta mitu jõuproovi vahele. Kaaberma pidas paari päeva eest Postimehega vesteldes kahe naise võrdluses Kirput tugevamaks.

«Koondisse võtan ikkagi selle, kes on tugevam. Neid ei saa omavahel võrreldagi – see, et Nelli suudab kodus konkurente võita, pole veel päris see… Kirpul on tippkonkurentsis aga võidetud kõrgeid kohti,» arutles Kaaberma.