Postimehe otsepilt: meistrivõistluste liider Põlva võõrustab Viljandit

Eesti meistrivõistluste liider Põlva on 12 mängust võitnud 11 ning kaotanud ühe. Punkte on Põlval tabelis 22. Viljandi on pidanud 13 mängu, millest on võitnud kaheksa, viigistanud ühe ning kaotanud neli. 17 silmaga hoitakse tabelis neljandat kohta.