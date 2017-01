Klopp langes Klavani eelistamise eest kriitika alla

Matip vabanes FIFA poolt talle määratud mängukeelust vähem kui 24 tundi enne Liverpooli ja Swansea matši algust. Kuna Klopp polnud kindel, kas Aafrika Rahvuste Karikal Kameruni eest mängimisest keeldunud ning seetõttu FIFA-lt mängukeelu saanud Matip laupäevases kohtumises osaleda saab, viidi treeningud läbi teadmises, et matši alustavad keskkaitses Dejan Lovren ja Klavan.

Kõnealusele matšile algkoosseise ennustanud ekspertide hinnangul usaldaski Klopp algkoosseisu Klavani eelkõige seetõttu, et matšile eelnenud treeningud tehti teadmises, et Matip kohtumisel osaleda ei saa.

Küll aga ei takista see kriitikutel suud lahti tegemast. «On üks asi, millest ma selles mängus aru ei saanud. Kuidas sai Liverpooli parim kaitsja Matip pea terve mängu pingil istuda. Miks? Ja kui ta sisse vahetati, pandi ta ründesse mängima,» ütles ESPNi analüütik Steve Nicol.

«Viimased kaks nädalat on nad arutanud selle üle, kas ta saab mängida või ei. Laupäeval oleks ta saanud mängida, miks ta siis pingil istus? Tema on see kutt, kes suudaks Liverpooli kaitse kokku tõmmata. Klopp pani ta mängu, aga mitte algkoosseisu – see ei ole loogiline.»

«Sellise kaitseliiniga ma ei näe Liverpoolil mingisugust tiitlivõimalust. Tundub, et nad ei ole kedagi selles üleminekuaknas ka juurde toomas. See tähendab, et nad peavad töötama selle materjaliga, mis neil hetkel on,» jätkas Nicol, kes mängis 1981. – 1994. aastani Liverpoolis.

Kloppi kritiseeris Matipi pingilejätmise eest ka The Times. «Ma ei suuda uskuda, et Klopp ei pannud Matipit algkoosseisu. Veelgi enam üllatab mind tema vabandus, et ta sai Matipi mängukeelust vabanemisest teada liiga hilja. Matip oleks pikakasvulise Fernando Llorentega ilusti hakkama saanud. Kõige rohkem oligi Liverpool hädas Llorentega, kes oma teise värava puhul mängis õhus selgelt Klavani üle,» kirjutas endine Chelsea mängija Tony Cascarino.