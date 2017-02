Nurmsalu ebaõnnestunud võistlusest: mul on täiesti savi

«Asi pole praegu mu jalas või tugevuses. Pigem on probleem enesehäälestamises - ma ei suutnud ennast kuidagi MMiks üles kerida. Läksin tegema hüpet stiilis «käsi kullas või seesamune mullas». Täna oli mullas ikka. Aga ma ei põe. Minu võistlused on alles ees ja praegu on alles pika protsessi algus. Ausalt öeldes on täiesti savi,» ütles Nurmsalu pärast võistlust ajakirjanikele.

«Homme on juba täiesti uus päev. Ma oleks võib-olla varem taolise võistluse pärast hirmsasti põdema hakanud. Paha on öelda, aga täna jätab täiesti külmaks. Saaks ainult ruttu sööma ja muud polegi midagi,» lisas ta.

Lahti hüppemägesid ümbritsevad tribüünid olid peaaegu täis ja hüppevõistlust vaatama suundunud rahvamassist tekkis hiigelsuur tropp, kust oli sisuliselt võimatu läbi pääseda. Nurmsalule publik aga erilist muljet ei avaldanud.

«Pean tõdema, et see on suusahüppevõistlustel selline keskpärane rahvamass. Midagi erilist ei ole. Jube vaikne rahvas on! Kesk-Euroopas on ikka palju karmim teema. Soome kohta on isegi üllatavalt palju rahvast, päris tublid on selles osas.»

Nurmsalu teeb Lahtis kaasa ka kolmapäeval peetaval suure mäe võistlusel.